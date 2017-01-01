У берегов Греции терпит бедствие судно с украинцами

Перевозящее сталь судно в шторм потеряло управление. Команда из 14 украинцев подала сигнал бедствия.

В Эгейском море между греческими островами Лесбос и Скирос терпит бедствие грузовое судно New Leo под флагом Либерии с украинским экипажем на борту, сообщает телеканал SKY со ссылкой на береговую охрану Греции.

Судно вышло из греческого порта Элефсин и направлялось в Турцию. В районе между островами Лесбос и Скирос в условиях сильного шторма произошло смещение груза, судно потеряло управление и получило крен. Команда из 14 украинцев запросила у береговой охраны эвакуацию с судна, начата спасательная операция.

В районе аварии находятся два катера, туда также направлены два вертолета и корабли береговой охраны и ВВС Греции. На море сейчас сложные погодные условия из-за штормового ветра силой до восьми баллов по шкале Бофорта.

Напомним, 22 ноября шторм выбросил на мель возле Одессы танкер Delfi под флагом Молдовы. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа.

Позже стало известно, что с судна Delfi в море вытекли нефтепродукты и ситуация ухудшается. Концентрация вредных веществ превышала норму в 150 раз. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Также СМИ сообщили, что танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти.

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