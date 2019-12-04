В Кремле отреагировали на рост расходов НАТО

Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики, заверил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков считает, что безопасность России гарантирована на "целый ряд лет" АР

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса. Но ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 4 декабря.

"Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны", – сказал Песков и подчеркнул, что "это не может не вызывать обеспокоенность".

"И подобные решения об увеличении (оборонного) бюджета (стран альянса) лишний раз подтверждают это", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков при этом подчеркнул, что, как неоднократно говорил Путин, "Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики".

"Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы, Россия продолжает идти именно этим путем", – резюмировал спикер Кремля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что суммарные оборонные расходы стран альянса вырастут на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом. Он назвал этот процесс "беспрецедентным".

Накануне Владимир Путин назвал действия НАТО "некорректными" в отношении РФ. Он посетовал, что после 2008 года сотрудничество стран НАТО и России фактически было свернуто.

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