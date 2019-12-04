В РФ 9-классник изнасиловал 11-летнюю девочку
В российском городе Златоуст ученик 9-класса изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сообщает местное издание Znak.com.
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По информации журналистов, изнасилование произошло 2 декабря в одной из квартир по улице Зеленая. Также известно, что 15-летний подозреваемый ранее был знаком со своей жертвой. Обстоятельства происшествия пока не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.
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На данный момент в ситуации уже разбираются полицейские. Школьника уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста").
Напомним, в Сочи молодая полицейская покончила с жизнью. Причины поступка девушки - издевательства в коллективе.
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