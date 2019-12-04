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В РФ 9-классник изнасиловал 11-летнюю девочку

Комментариев: 2
Изнасилование произошло в квартире.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
zakarpatpost.net

В российском городе Златоуст ученик 9-класса изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сообщает местное издание Znak.com.

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По информации журналистов, изнасилование произошло 2 декабря в одной из квартир по улице Зеленая. Также известно, что 15-летний подозреваемый ранее был знаком со своей жертвой. Обстоятельства происшествия пока не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

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На данный момент в ситуации уже разбираются полицейские. Школьника уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста").

Напомним, в Сочи молодая полицейская покончила с жизнью. Причины поступка девушки - издевательства в коллективе.

 

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Теги: РФ, изнасилование, школьники, девочка, полиция
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    04.12.2019, 14:05
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Что на сие скажут скрепоносец, орущие здесь о гейропе, западенцах, бандеровцах, европейских ценностях и пр?
Lyonya-Space    04.12.2019, 14:07
Оценка:  -2
Lyonya-Space
... скреПОНОСцы..?
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