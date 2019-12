Появилось видео, как мировые лидеры шутили над Трампом в Лондоне

Джастин Трюдо, Борис Джонсон, Марк Рютте и Эммануэль Макрон вели частный разговор на саммите НАТО, но их засняли на видео.

На саммите НАТО в Лондоне мировые лидеры смеялись над президентом США Дональдом Трампом из-за его затянувшейся пресс-конференции. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Power & Politics в среду, 4 декабря.

На видео запечатлены премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на приеме в Букингемском дворце во вторник вечером.

"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее в этот день", - сказано в подписи к ролику.

"Так вот почему вы опоздали?" - сказал Джонсон, обратившись к Макрону.

"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут... О, да, да, да. Он объявил..." - сказал премьер Канады Джастин Трюдо.

После этого реплику говорит Макрон, который стоит спиной к камере и его слов не слышно.

"Вы только наблюдали, как у его команды отпала челюсть", - добавил позже Трюдо.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

Видео получило тысячи ретвитов и лайков, о нем также написали западные СМИ. Президент Трамп известен своими длинными пресс-конференцию для представителей СМИ.

Напомним, что ранее Трамп снова потребовал увеличить расходы стран НАТО. Ранее стало известно, что США уменьшат взносы в бюджет НАТО, а другие страны будут наращивать.

Лидеры НАТО встретились в Лондоне

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet