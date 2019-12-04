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Cуд ЕС отклонил жалобу Польши на приостановку решения по доступу к OPAL

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Ранее Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому Газпром мог использовать мощности OPAL на 100%.
Польше снова придется доказывать позицию по OPAL в суде
Польше снова придется доказывать позицию по OPAL в суде
AP

Высший суд Евросоюза в Люксембурге отклонил жалобу польской компании PGNiG на приостановку решения по доступу к газопроводу OPAL. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

"Да, это правда", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ российского Газпрома к газопроводу Opal, принимающему газ Северного потока. Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 млрд куб. м) из доступных для нее примерно 25 млрд куб. м транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому Газпром мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода.

OPAL – трубопровод-отвод, соединяющий Северный поток с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.

На прошлой неделе стало известно, что Германия обжаловала решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL, вынесенного по иску Польши.

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Теги: газ, Польша, ЕС, Евросоюз, Германия, газопровод, OPAL
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nelci    04.12.2019, 16:36
Оценка:  0
nelci
Польше уже не светят немецкие лярды помощи, можно теперь им и отомстить за все...
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