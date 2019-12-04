Cуд ЕС отклонил жалобу Польши на приостановку решения по доступу к OPAL
Высший суд Евросоюза в Люксембурге отклонил жалобу польской компании PGNiG на приостановку решения по доступу к газопроводу OPAL. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
"Да, это правда", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда.
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ российского Газпрома к газопроводу Opal, принимающему газ Северного потока. Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 млрд куб. м) из доступных для нее примерно 25 млрд куб. м транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
Однако в начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому Газпром мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода.
OPAL – трубопровод-отвод, соединяющий Северный поток с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.
На прошлой неделе стало известно, что Германия обжаловала решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL, вынесенного по иску Польши.
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