Трамп назвал ядерную сделку с РФ важной для мира

США, Россия и Китай хотят достичь результата в этом вопросе, сообщил американский президент.

Достижение соглашения с Россией в ядерной сфере является самой важной проблемой, с которой сталкивается мир. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в среду, 4 декабря, во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне, передает ТАСС.

"Мы разговариваем с Россией по поводу многих вещей, в том числе по поводу приостановки ядерных (испытаний) и создания ядерного (оружия). Это, по моему мнению, самая большая проблема, с которой мир сталкивается на сегодняшний момент. Я думаю, что это важнее, чем любая другая проблема в мире сейчас", - сказал Трамп

"Мы очень упорно работаем над этим. Он (президент России Владимир Путин - ред.) хочет, чтобы мы достигли результата, и я тоже этого хочу, и Китай тоже", - добавил американский лидер.

Накануне Трамп заговорил о ядерной сделке с Россией. Китай обязательно надо включить в новое ядерное соглашение, считает глава Белого дома.

Накануне СМИ Китая написали, что настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительны.

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