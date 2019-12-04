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Меркель объяснила, почему Германия выслала дипломатов РФ

Комментариев: 2
Ангела Меркель заявила, что российских дипломатов выслали из-за того, что Россия не оказывала содействия в расследовании убийства гражданина Грузии в Германии.
Меркель назвала причину высылки российских дипломатов
Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как не получила содействия в расследовании со стороны Москвы. Об этом она заявила на полях саммита НАТО, передает ТАСС в среду, 4 декабря.

"Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства", - сказала канцлер.

Меркель добавила, что готова обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

Она не считает, что высылка дипломатов РФ станет препятствием для саммита "нормандской четверки".

Ранее сегодня стало известно, что Германия высылает двух российских дипломатов. Сотрудников посольства РФ объявили персонами нон грата из-за недостаточного сотрудничества РФ в расследовании убийства. Россия грозит ответными мерами.

В конце августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. Прокуратура Берлина позже сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин.

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Теги: Россия, Германия, Меркель, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Пролисок    04.12.2019, 17:24
Оценка:  -2
Пролисок
Убийство чужого гражданина в чужой стране? Так и Украину, и Молдову ,и Италию в этом можно обвинить.Безумие заразно,оказывается))
Letohradek    04.12.2019, 18:06
Оценка:  0
Letohradek
Ватный уебень, удавись на георгиевской ленте
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