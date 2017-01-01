Трамп покинул саммит НАТО из-за шуток Трюдо

Американский лидер предположил, что шутки канадского премьера были связаны с разочарованием по поводу требований США.

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо двуличным из-за насмешек, сообщает в среду, 4 декабря, The Independent.

После своего заявления глава Белого дома покинул саммит НАТО и написал в своем Twitter, что улетает в Вашингтон и не будет давать пресс-конференцию.

Он предположил, что шутки Трюдо были связаны с разочарованием по поводу требований США к Канаде: Вашингтон хочет, чтобы Оттава внесла больший вклад в альянс.

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько руководителей стран НАТО смеются над президентом США.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) 3 декабря 2019 г.

На кадрах видно, как Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон подшучивают над главой Белого дома.

"Видели, как челюсти его команды падают на пол во время выступления?" — посмеялся канадский политик.

Трюдо не упоминает Трампа по имени, но, похоже, высмеивает его реакцию на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО. По данным источников в американской администрации, главу Белого дома разозлили слова французского президента.

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