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Трамп покинул саммит НАТО из-за шуток Трюдо

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Американский лидер предположил, что шутки канадского премьера были связаны с разочарованием по поводу требований США.
 
Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо двуличным из-за насмешек, сообщает в среду, 4 декабря, The Independent.
 
После своего заявления глава Белого дома покинул саммит НАТО и написал в своем Twitter, что улетает в Вашингтон и не будет давать пресс-конференцию.
 
Он предположил, что шутки Трюдо были связаны с разочарованием по поводу требований США к Канаде: Вашингтон хочет, чтобы Оттава внесла больший вклад в альянс.
 
 
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько руководителей стран НАТО смеются над президентом США. 
 
 
На кадрах видно, как Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон подшучивают над главой Белого дома. 
 
"Видели, как челюсти его команды падают на пол во время выступления?" — посмеялся канадский политик.
 
Трюдо не упоминает Трампа по имени, но, похоже, высмеивает его реакцию на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО. По данным источников в американской администрации, главу Белого дома разозлили слова французского президента.

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Теги: НАТО, Лондон, саммит, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
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Источник: korrespondent.net

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