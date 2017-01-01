Ким Чен Ын проехался на коне, чтобы "поднять революционный дух"

Лидер КНДР поднялся на священную гору Пектусан на белом коне во второй раз за два месяца. Его сопровождала супруга и военные.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во второй раз за два месяца верхом на белом коне поднялся на священную гору Пектусан. Об этом сообщает Reuters в среду, 4 декабря.

На гору его сопровождала жена и военнослужащие. Целью этой прогулки верхом на лошадях было "поднятие революционного духа" граждан.

Ким Чен Ын предупредил США, что до конца года следует возобновить зашедшие в тупик переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи. В противном случае Северная Корея пойдет по неопределенному "новому пути".

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

Позже американская сторона заявила, что намерена продолжать переговоры по проблеме денуклеаризации с КНДР, в то время, как в Северной Корее указали на окончание установленных сроков.

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