Ким Чен Ын проехался на коне, чтобы "поднять революционный дух"
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во второй раз за два месяца верхом на белом коне поднялся на священную гору Пектусан. Об этом сообщает Reuters в среду, 4 декабря.
На гору его сопровождала жена и военнослужащие. Целью этой прогулки верхом на лошадях было "поднятие революционного духа" граждан.
Ким Чен Ын предупредил США, что до конца года следует возобновить зашедшие в тупик переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи. В противном случае Северная Корея пойдет по неопределенному "новому пути".
Cмотрите фотогалерею: Ким Чен Ын проехался на коне, чтобы "поднять революционный дух"
Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.
В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.
Позже американская сторона заявила, что намерена продолжать переговоры по проблеме денуклеаризации с КНДР, в то время, как в Северной Корее указали на окончание установленных сроков.
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