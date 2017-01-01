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Ким Чен Ын проехался на коне, чтобы "поднять революционный дух"

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Лидер КНДР поднялся на священную гору Пектусан на белом коне во второй раз за два месяца. Его сопровождала супруга и военные.
Ким Чен Ын снова проехался на белом коне
Ким Чен Ын снова проехался на белом коне
KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во второй раз за два месяца верхом на белом коне поднялся на священную гору Пектусан. Об этом сообщает Reuters в среду, 4 декабря.

На гору его сопровождала жена и военнослужащие. Целью этой прогулки верхом на лошадях было "поднятие революционного духа" граждан.

Ким Чен Ын предупредил США, что до конца года следует возобновить зашедшие в тупик переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи. В противном случае Северная Корея пойдет по неопределенному "новому пути".

 

 

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

Позже американская сторона заявила, что намерена продолжать переговоры по проблеме денуклеаризации с КНДР, в то время, как в Северной Корее указали на окончание установленных сроков.

Ким на белом коне. КНДР готовит "великие операции"

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Теги: Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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