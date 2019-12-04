Будапешт обвиняет Киев в притеснении венгров

Петер Сийярто утверждает, что языковой закон в Украине притесняет права венгров, поэтому Венгрия будет блокировать членство Украины в альянсе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, ссылаясь на ущемление прав венгров в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 4 декабря.

"Мы не просим никаких дополнительных прав для венгров на Закарпатье, только тех, которые они имели раньше", - заявил Сийярто на саммите НАТО в Лондоне.

Он также добавил, что Венгрия готова к проведению консультаций с Украиной по вопросу о восстановлении прав украинских венгров на использование венгерского языка в сфере образования.

Напомним, что ранее на Евразийском саммите в Будапеште Петер Сийярто сказал, что Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине. Он отметил, что в данное заявление венгерская сторона предложила внести изменения. По его словам, Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. В НАТО их предложения отвергли.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что заявление послов НАТО в отношении Украины не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье.

Позже Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине. Послы НАТО и Украины приняли документ, в который в последнюю минуту были внесены венгерские предложения, объяснил Петер Сийярто.

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