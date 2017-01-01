У Украины нет ограничений на использование Javelin – Пентагон

Вашингтон просил Киев только о том, чтобы эта технология не оказалась в руках третьей стороны.

Власти США не устанавливали никакие ограничения на применение Украиной американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сказал заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, сообщает ТАСС в среду, 4 декабря.

Он опроверг публикации в СМИ, в которых говорилось, что администрация США якобы выдвинула правительству Украины определенные условия, касающиеся применения комплексов Javelin.

"Это неверно", – заявил заместитель главы Пентагона и добавил, что Вашингтон просил Киев только о том, чтобы эта технология не оказалась в руках третьей стороны.

"США предоставили Украине противотанковые комплексы Javelin. Мы просили, и есть определенные требования такого рода, об обеспечении сохранности технологии, предотвращении передачи технологии третьим сторонам. В плане применения "в поле" ограничений нет", – подчеркнул Руд.

При этом он заверил, что комплексы Javelin представляют собой исключительно оборонительные вооружения.

"Учитывайте, что это оборонительные вооружения, которые предоставляются (Киеву) при ожидании того, что они будут применяться в оборонительных целях. Намерение заключается в том, чтобы сдерживать российскую агрессию. Вот причина, по которой мы были готовы продавать эти системы украинцам. Наша цель заключается в том, чтобы они использовались в оборонительных целях", – отметил Джон Руд.

Напомним, в начале марта 2018 Пентагон объявил, что Украина получит ПТРК Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

Тогда спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверял, что это оружие не будет использовано на Донбассе.

Минувшей осенью в Генштабе заявили, что военные научились пользоваться ПТРК Javelin, но в бою они еще не применялись.

А в октябре 2019 года СМИ сообщили, что Госдеп США утвердил, а Конгресс одобрил поставку Украине новой партии ПТРК Javelin на 39 млн долларов.

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