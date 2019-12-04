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Американское издание предрекло крах РФ "как космической державы"

Комментариев: 2
NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России "как космической державы", сообщило The Hill.
В 2020 году NASA рассчитывает на получение кораблей для коммерческих космических полетов
В 2020 году NASA рассчитывает на получение кораблей для коммерческих космических полетов

Запуск регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС станет "началом конца России как космической державы", сообщает издание The Hill.

Отмечается, что запуск программы НАСА Commercial Crew запланирован на лето 2020 года. При этом из-за технических проблем и недоработок ее старт переносили на три года. Эта программа позволит впервые с 2011 года совершать полеты астронавтам НАСА на американских кораблях.

"Слишком долгая зависимость американцев и других космонавтов от России подходит к концу", - отмечает издание.

При этом, по информации The Hill, стоимость отправки одного астронавта на корабле Союз обходилась США в 85 миллионов долларов. Авторы статьи считают, что прекращение этих выплат станет тяжелым ударом для России.

"Российская экономика, которая сильно зависит от цен на нефть, а также страдает от коррупции и неэффективности, вряд ли будет вкладывать в отрасль средства, необходимые для компенсации недостающих платежей с американской стороны", - говорится в статье.

Автор утверждает, что президент России Владимир Путин тратит большие средства на свои "имперские авантюры", поэтому вряд ли в достаточной мере будет профинансирована российская космическая программа.

Ранее сообщалось, на МКС отправят 12 бутылок французского вина. Ученые хотят понять, какое влияние на алкоголь окажут микрогравитация и повышенная радиация. Считается, что это будут первые стеклянные бутылки, доставленные в орбитальную лабораторию.

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Теги: Россия, космос, США, СМИ, космонавты, космонавтика
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    04.12.2019, 21:12
Оценка:  -2
VSHIVANKA
И ЭТО ГОВОРЯТ ТЕ , КТО ПОКУПАЮТ У РОССИИ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ПОСТОЯННО ПРОСЯТСЯ , ЧТОБЫ ИХ АСТРОНАВТОВ ПОДВЕЗЛИ НА МКС ......))))
Graddfeydd    04.12.2019, 20:52
Оценка:  +2
Graddfeydd
Вывсёврете! Они скоро Рогозина на Луну запустят (до Марса, как известно, скрепы живыми не долетят - сам вождь сказал!).
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