В Турции депортировали иностранных террористов

В США и страны ЕС отправили 26 террористов, 33 - в другие страны, еще 12 будут депортированы в ближайшее время.

С 11 ноября по настоящее время из Турции депортировали 59 человек, которых признали террористами, сообщил заместитель министр внутренних дел страны Исмаил Чатакли, пишет в среду, 4 декабря, Укринформ.

"Мы депортируем их всех. В этом нет никаких колебаний. Постоянно идет работа над этим вопросом. С 11 ноября по сегодня депортировано 59 иностранных террористов", - сказал Чатакли.

В США и страны ЕС отправили 26 из них , 33 - в другие страны, еще 12 будут депортированы в ближайшее время.

По словам заместителя министра, в ноябре 2019 года было проведено 8 тыс. 409 операций внутри страны.

Как известно, ранее в Анкаре заявили, что не намерены удерживать на своей территории иностранных граждан, которые являются боевиками террористических организаций, в частности ИГИЛ. В турецких тюрьмах содержатся более тысячи сторонников ИГИЛ, в ходе военной операции Турции в Сирии были задержаны 287 боевиков.