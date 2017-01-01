Кораблекрушение у берегов Греции: украинский экипаж спасен

Судно, попавшее в шторм, получило сильный наклон, что привело к смещению груза. Все 14 членов экипажа корабля - украинцы.

Украинский экипаж, находившейся на судне, которое потерпело крушение во время шторма у берегов Греции, спасен. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНН.

"Экипаж судна, который составляют граждане Украины, спасен. Консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос и местными компетентными органами", - отметил Кирилич.

По информации Maritime Buletin, грузовой корабль New Leo был выведен из строя в Эгейском море утром 4 декабря, находясь на пути из Елевсиса в Гемлик, Турция, с грузом стали.

"Судно, попавшее в шторм, получило сильный наклон, что привело к смещению груза. Судно подало сигнал бедствия. Береговая охрана Греции и ВМС совместно провели спасательную операцию, 14 членов экипажа, все украинцы, по данным греческих и украинских источников, были доставлены по воздуху в безопасное место", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние судна неизвестен. По предварительной информации оно все еще может находиться на плаву.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции терпит бедствие судно с украинцами. Перевозящее сталь судно в шторм потеряло управление. Команда из 14 украинцев подала сигнал бедствия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet