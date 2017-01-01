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Дочь Елизаветы II отказалась поздороваться с Трампом

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Сеть повеселило видео, в котором королева Британии зовет свою дочь приветствовать президента США, а та отказывается.

Дочь британской королевы Елизаветы II принцесса Анна отказалась поздороваться с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией во время принятия в Букингемском дворце в честь 70-летия НАТО. Эту сцену зафиксировали на видеокамеру журналисты, сообщает Independent.

Медиа сняли, как британская королева, ее старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой приветствуют супругов Трампов. Неподалеку в дверях стоит 69-летняя дочь Ее Величества - принцесса Анна, которая смотрит в другую сторону. Когда Елизавета II жестом позвала дочь подойти ближе и приветствовать гостей, та в ответ пожала плечами и, улыбаясь, развела руками, так и не подойдя к Трампам. Эта сцена вызвала смех у присутствующих.

"Принцесса Анна пожимает плечами, когда, как кажется, королева просит ее поздороваться (с Трампами - ред.)", - написал в Twitter член Лейбористской партии Дэвид Лемми.

 
Ранее сообщалось, что премьер Британии не хочет "светиться" с Трампом. Американский президент прибудет в Лондон в понедельник вечером, чтобы посетить саммит НАТО.

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Теги: королевская семья Британии, видео, Трамп, Елизавета II, Дональд Трамп, дочь
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Источник: korrespondent.net

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