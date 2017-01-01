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Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

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Награда ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов.
Грета Тунберг
Грета Тунберг
 
Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала одним из лауреатов премии За целесообразное жизнеобеспечение, вручение которой состоялось в Стокгольме 4 декабря. Она не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, однако прислала обращение к участникам торжества, пишет ТАСС.
 
Отмечается, что награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, не охваченных премиями Альфреда Нобеля.
 
За Тунберг ее получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future (Пятницы ради будущего).
 
Девочка прислала обращение к участникам церемонии, в котором отметила, что премия является огромным признанием молодежного климатического движения.
 
"Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!" - заявила она.

Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду "за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер".

Денежная составляющая премии - миллион крон (105 тысяч долларов).

Особенность награды заключается в том, что лауреаты доджны потратить ее на общественную работу. 

Вместе с Тунберг премия была присуждена правозащитнице из Западной Сахары Аминату Хайдар, адвокату из Китая Го Цзяньмэй, а также активисту движения в защиту индейцев яномамо из Бразилии шаману Дави Копенава. 

Грета Тунберг получила детскую премию мира

Напомним, 16-летняя Тунберг стала известна после выступления на саммите ООН по климату. Она обвинила мировых лидеров в том, что они украли у нее детство пустыми обещаниями.

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Теги: экология, Швеция, премия, климат, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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