Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Награда ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала одним из лауреатов премии За целесообразное жизнеобеспечение,
вручение которой состоялось в Стокгольме 4 декабря.
Она не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, однако прислала обращение к участникам торжества, пишет ТАСС
.
Отмечается, что награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, не охваченных премиями Альфреда Нобеля.
За Тунберг ее получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future (Пятницы ради будущего).
Девочка прислала обращение к участникам церемонии, в котором отметила, что премия является огромным признанием молодежного климатического движения.
"Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!" - заявила она.
Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду "за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер".
Денежная составляющая премии - миллион крон (105 тысяч долларов).
Особенность награды заключается в том, что лауреаты доджны потратить ее на общественную работу.
Вместе с Тунберг премия была присуждена правозащитнице из Западной Сахары Аминату Хайдар, адвокату из Китая Го Цзяньмэй, а также активисту движения в защиту индейцев яномамо из Бразилии шаману Дави Копенава.
Грета Тунберг получила детскую премию мира
Напомним, 16-летняя Тунберг стала известна после выступления на саммите ООН по климату. Она обвинила мировых лидеров в том, что они украли у нее детство пустыми обещаниями.
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