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Трамп заявил об успехе на саммите НАТО

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Американский лидер подчеркнул, что добился от лидеров стран альянса глубокого уважения к США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились исключительно с уважением, а его участие там было в высшей степени успешным. Об этом американский лидер написал в Twitter 5 декабря. 
 
"СМИ фейковых новостей делают все возможное, чтобы умалить мою в высшей степени успешную поездку в Лондон на (саммит) НАТО. Я отлично сошелся с лидерами стран НАТО, даже добился, что они платят на 130 миллиардов долларов больше в год и на 400 миллиардов больше за три года. Для США никакого роста расходов, только глубокое уважение!" - подчеркнул Трамп.
 
Ранее сообщалось, что Трамп покинул саммит НАТО из-за шуток премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 
 
Накануне в сети распространилось видео, на котором Трюдо вместе с британским премьером Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Нидерландов Марком Рютте ведут оживленную беседу. 
 
 

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Теги: США, НАТО, саммит, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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