В Польше из-за взрыва газа обрушился дом
В Польше на горнолыжном курорте Щирк 4 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. В результате инцидента трехэтажное здание рухнуло, сообщает PolskieRadio24.
Отмечается, что трагедия случилась в среду около 18.30 по местному времени (19.30 по киевскому времени). В здании также начался пожар. Спасатели тушат его и разбирают обломки.
Cмотрите фотогалерею: В Польше из-за взрыва газа обрушился дом
W Szczyrku trwa akcja ratownicza. Psy ratownicze na razie nie sa wykorzystywane ze wzgledu na duze zarzewie ognia. Trwaja poszukiwania poszkodowanych przy uzyciu sprzetu elektronicznego pic.twitter.com/OAJ0Ws7mEL— Lukasz Klimaniec (@LKlimaniec) December 4, 2019
Напомним, в июле в польском городе Бытом взорвался газовый баллон в жилом доме. В результате происшествия погибли три человека.
Жертвами взрыва в Тбилиси стали четыре человека
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