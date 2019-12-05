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В Польше из-за взрыва газа обрушился дом

Комментариев: 2
Под завалами трехэтажного здания обнаружили два тела. Поиски еще шести человек продолжаются.
В Польше рухнул жилой дом
В Польше рухнул жилой дом

В Польше на горнолыжном курорте Щирк 4 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. В результате инцидента трехэтажное здание рухнуло, сообщает PolskieRadio24.

Отмечается, что трагедия случилась в среду около 18.30 по местному времени (19.30 по киевскому времени). В здании также начался пожар. Спасатели тушат его и разбирают обломки.

По информации муниципального штаба пожарной охраны города Бельско-Бяла, под завалами дома могут находиться восемь человек, включая детей.
 
На месте происшествия работают более ста спасателей, а также сотрудники полиции и бригады скорой помощи. 
 
Как уточнил представитель Польской газовой компании (PSG) Артур Михневич, причиной взрыва могли стать работы по бурению газопровода сторонней компанией.
 
Позже стало известно, что спасатели обнаружили под завалами два тела.
 

Напомним, в июле в польском городе Бытом взорвался газовый баллон в жилом доме. В результате происшествия погибли три человека.

Жертвами взрыва в Тбилиси стали четыре человека

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Теги: газ, Польша, видео, фото, дом, взрыв, взрыв газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    05.12.2019, 05:59
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬШИ ДУДА ОТКАЗАЛСЯ СЧИТАТЬ РОССИЮ ВРАГОМ НАТО .....)))
ЗРАДА ??? )))
VSHIVANKA    05.12.2019, 06:22
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А НА ЭУРОПЭЙСЬКОЙ ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ШЕСТЬ ЛЕТ ХРЮКАЮТ , ЧТО " ЗАЩИЩАЮТ " НАТО И ЕВРОПУ ОТ РОССИИ , НО ЭТОГО НИКТО НЕ ВИДИТ И НЕ ЦЕНИТ .....(((
ЗРАДА ???? )))
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