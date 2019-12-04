В США узнали, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак - СМИ

Ракеты могут быть применены для нанесения ударов по Израилю или по местам, где находятся военные США, пишет NYT.

Американские власти полагают, что Тегеран тайно перебрасывает на территорию Ирака баллистические ракеты малой дальности. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила газета The New York Times

Как заявили источники издания из числа американских военных и сотрудников разведки, Иран воспользовался хаосом в Ираке для наращивания секретного арсенала баллистических ракет малой дальности в этой стране.

О каких типах вооружений идет речь не уточняется.

По данным газеты, подконтрольные иранским властям "шиитские формирования" в Ираке помогают тайно перебрасывать ракеты на территорию этой страны.

"В случае ударов США или Израиля по Ирану военные этой страны могли бы применить спрятанные в Ираке ракеты для ответных атак в отношении Израиля или стран Персидского залива", - говорится в статье.

Таким образом, наличие ракет за пределами страны "дает Тегерану много преимуществ".

Несмотря на удары Израиля с целью уничтожения иранских ракет, Тегеран продолжает перебрасывать вооружения на территорию Ирака, утверждает NYT.

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