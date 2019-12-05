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Эксперты увидели основания для импичмента Трампа

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Трое из четырех специалистов по Конституции США, выступившие в Конгрессе, полагают, что действия президента могут быть поводом для импичмента.
Четыре эксперта по Конституции США выступили в Конгрессе
Четыре эксперта по Конституции США выступили в Конгрессе
 
Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента Дональда Трампа имеется повод для его импичмента. Об этом 4 декабря сообщил телеканал CNN.
 
Так, профессор Майкл Герхард заявил, что если действия Трампа в отношении Украины не являются поводом для импичмента, то ничто другое тоже не будет.
 
Он также подчеркнул, что свидетельств, позволяющих обвинить Трампа в препятствовании правосудию, "более чем достаточно".
 
Профессор Ноа Фелдман, заявил, что американский лидер ставит себя выше закона, не сотрудничая с демократами в рамках процедуры импичмента.
 
Профессор Памела Карлан согласилась со своими коллегами в том, что действия Трампа могут быть поводом для импичмента.
 
При этом выступающий в качестве свидетеля от Республиканской партии профессор-юрист Джонатан Терли предупредил демократов, что им не следует объявлять Трампу импичмент только из-за того, что тот игнорирует их повестки.
 
Также он указал, что "импичмент должен быть основан на доказательствах, а не на предположениях".
 
Как заявил глава комитета Джеральд Надлер, президент США "поставил свои личные и политические интересы" выше национальных.
 
"В Конституции есть решение для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации - власть импичмента", - подчеркнул он.
 
По его словам, Трамп дважды просил иностранное правительство вмешаться в американские выборы - в 2016 и 2020 году и "в обоих случаях его поймали".

Напомним, на слушаниях в юридическом комитете выступили четыре профессора, являющиеся экспертами по правовым вопросам. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании собранных данных.
 
Напомним, 3 декабря Комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа.
 
В документе утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал "беспрецедентную" кампанию, пытаясь помешать Конгрессу.
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Теги: Импичмент Президента, США, Конституция, эксперты, конгресс, Трамп, Дональд Трамп, проффесор, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Іван-Сірко    05.12.2019, 07:40
Оценка:  -1
Іван-Сірко
Жи.дівська Мафія Сороса та Коломойського тримають Зебіла за яйця .
Іван-Сірко    05.12.2019, 07:38
Оценка:  -1
Іван-Сірко
Ось ми і приїхали ... Зеленський виганяє прокурора, який розслідує Бурізму ( Коломойського та сина Байдена ) - передає справи до НАБУ - організація Сороса на Україні. Прокурора Костянтина Куліка звільнили з розслідування справи "Бурізма" та сім'ї злочинів Байдена.
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