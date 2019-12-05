Эксперты увидели основания для импичмента Трампа

Трое из четырех специалистов по Конституции США, выступившие в Конгрессе, полагают, что действия президента могут быть поводом для импичмента.

Четыре эксперта по Конституции США выступили в Конгрессе

Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента Дональда Трампа имеется повод для его импичмента. Об этом 4 декабря сообщил телеканал CNN

Так, профессор Майкл Герхард заявил, что если действия Трампа в отношении Украины не являются поводом для импичмента, то ничто другое тоже не будет.

Он также подчеркнул, что свидетельств, позволяющих обвинить Трампа в препятствовании правосудию, "более чем достаточно".

Профессор Ноа Фелдман, заявил, что американский лидер ставит себя выше закона, не сотрудничая с демократами в рамках процедуры импичмента.

Профессор Памела Карлан согласилась со своими коллегами в том, что действия Трампа могут быть поводом для импичмента.

При этом выступающий в качестве свидетеля от Республиканской партии профессор-юрист Джонатан Терли предупредил демократов, что им не следует объявлять Трампу импичмент только из-за того, что тот игнорирует их повестки.

Также он указал, что "импичмент должен быть основан на доказательствах, а не на предположениях".