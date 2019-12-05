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Возле Мавритании утонули 60 мигрантов

Комментариев: 1
Среди погибших есть женщины и дети. Причиной аварии стало то, что в лодке закончилось топливо.
Лодка с мигрантами (архивное фото)
Лодка с мигрантами (архивное фото)
dw.de

В Атлантическом океане недалеко от западно-африканской страны Мавритания в среду, 4 декабря, затонула лодка с беженцами. В результате погибли 58 человек, среди жертв есть женщины и дети, сообщает Aljazeera.

Уточняется, что еще 83 мигранта поплыли на берег. Также отмечается, что в Мавританию плыли не менее 150 человек, которые решили уехать из Гамбии 27 ноября. Причиной аварии стало то, что в лодке закончилось топливо.

Происшествие произошло недалеко от города Нуадибу.

Напомним, несколькими неделями назад у Сардинии перевернулась лодка с мигрантами, есть жертвы.

Ранее возле берегов Турции утонула лодка, на которой находились мигранты - погибли девять человек, еще 25 считаются пропавшими без вести.

 

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Теги: Африка, мигранты, нелегальная миграция, лодка, нелегальные мигранты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Іван-Сірко    05.12.2019, 08:09
Оценка:  0
Іван-Сірко
Все они сначала просят беженство , а потом кричат Рассим и убивают Белых людей.
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