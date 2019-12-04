Трамп намерен выделить Украине $250 млн на оружие

Американский лидер будет предлагать $250 млн на помощь обороне Украины в проекте бюджета на 2021 финансовый год.

СМИ узнали о намерениях Трампа по оборонной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп выступит за выделение Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности и обороны. Об этом в среду, 4 декабря, сообщило Defense News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Отмечается, что такую сумму Трамп будет предлагать в проекте бюджета на 2021 финансовый год.

По словам собеседника, речь идет в частности о противотанковых ракетах Javelin.

"Мы ожидаем продолжения выделение военной помощи Украине", – подтвердил заместитель министра обороны по вопросам политики Джон Руд. Одновременно Руд опроверг слухи, что США якобы запретили украинским военным использовать летальное оружие на линии фронта, назвав информацию "неточной".

"Если Конгресс утвердит и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - отметил заместитель министра обороны США Джон Руд.

Издание отмечает, что такое заявление было необычным для декабря, поскольку подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.

Как известно, задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса. Во время открытых слушаний по делу об импичменте посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что замораживание военной помощи для Украины со стороны США было по указанию Трампа, который требовал начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена.

Накануне вечером стало известно, что адвокат Трампа приехал в Киев.

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