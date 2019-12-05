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Более сотни могил на еврейском кладбище во Франции расписали свасткой

Комментариев: 3
Под Страсбургом вандалы надругались над 107 еврейскими могилами. Макрон заявил, что власть будет бороться с антисемитскими преступлениями.
На еврейском кладбище во Франции расписали свастикой более сотни могил
На еврейском кладбище во Франции расписали свастикой более сотни могил
CNN

В городе Вестхоффен под Страсбургом во Франции вандалы расписали свастикой и антисемитскими граффити 107 могил. Об этом сообщает CNN в четверг, 5 декабря.

"Это угрожающий акт антисемитизма, за который злоумышленники будут наказаны", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, который и заметил свастику и граффити на могилах во время посещения кладбища.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власть будет бороться с антисемитскими преступлениями.

"Антисемитизм - это преступление, и мы будем бороться с ним, в Вестхоффені и везде", - подчеркнул Макрон.

Напомним, что ранее в центре Киева вандалы осквернили памятник еврейскому писателю. Осквернение памятника классику еврейской литературы Шолом-Алейхему в центре столицы должны были записать камеры.

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Теги: Франция, евреи, вандализм, антисемитизм, Кладбище
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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PAPA303    05.12.2019, 22:29
Оценка:  +1
PAPA303
руссо туристо облико морале
WTF2_eбy_в_рот    05.12.2019, 11:21
Оценка:  -6
WTF2_eбy_в_рот
безвиз, срагули=маете то шо маете
nommu1    06.12.2019, 02:01
Оценка:  0
nommu1
пошел н-й с нашего портала, лапоть)
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