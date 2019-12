Трамп прокомментировал свою просьбу Зеленскому об услуге

Президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским просил об услуге для США, а не для себя лично. Об этом он в четверг, 5 декабря, написал в Twitter.

Трамп сказал, что слово "мы" он использовал как всю страну.

"Когда я сказал в своем телефонном звонке президенту Украины, что хотел бы, чтобы он оказал США услугу, я имел в виду Соединенные Штаты, нашу страну", - написал Трамп.

Он также добавил, что после этого сказал Зеленскому, что хотел бы, чтоб генеральный прокурор США связался с украинским президентом и его людьми.

When I said, in my phone call to the President of Ukraine, “I would like you to do US a favor though because our country has been through a lot and Ukraine knows a lot about it.” With the word “us” I am referring to the United States, our Country. I then went on to say that......