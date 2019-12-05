Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Старушка убила 80-летнюю подругу и избежала тюрьмы

Комментариев: 4
Женщина допустила несколько ошибок во время парковки авто и случайно убила свою подругу.
Женщине запретили водить авто в течение трех лет, и приговорили к 100 часам общественных работ
Женщине запретили водить авто в течение трех лет, и приговорили к 100 часам общественных работ
s13.ru

В Англии 82-летняя женщина убила свою 89-летнюю подругу, с которой они дружили около семидесяти лет. Старушка избежала тюремного срока, сообщает Daily Mail.

Читай также: Кот задушил 9-месячного ребенка в Винницкой области

Инцидент произошел в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн. В сентябре 2019 года Патрисия Тюлип приехала к своей 80-летней подруге Джойс Найнби. Женщина припарковала авто рядом с домом и якобы поставила машину на ручной тормоз.

Выйдя из авто англичанка увидела, что машина покатилась назад. Тюлип села в салон, чтобы остановить транспортное средство, но перепутала педали газа и тормоза. Дверь машины распахнулась и сбила с ног Найнби. Женщина умерла спустя десять дней от черепно-мозговой травмы.

Читай также: Пенсионерка умерла, застряв за шкафом в поисках мыши

Тюлип не признала свою вину и дело дошло до суда. Судья признал, что из-за допущенных ошибок, авто стало орудием убийства.

Женщине запретили водить авто в течение трех лет, и приговорили к 100 часам общественных работ. При этом от водительских прав Тюлип отказалась самостоятельно сразу после инцидента.

Ранее сообщалось, что миксер “задушил“ женщину шарфом на глазах у сына. Также  сообщалось, что мужчину убило током во время игры на смартфоне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: суд, фото, убийство, инцидент, Англия, пенсионерка, несчастный случай, старушка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Rikstal    05.12.2019, 23:29
Оценка:  +1
Rikstal
а имени убитой 89-летней подруги Биг-Мир не разыскал?
Замбия    05.12.2019, 23:26
Оценка:  +2
Замбия
Так еще раз , старушек было трое ? две мертвы ? ничего непонятно ))
Said-diamond777    05.12.2019, 11:45
Оценка:  +3
Said-diamond777
c 80 летней все понятно а как 89 летнюю убила?
Зорян_и_Шкиряк    05.12.2019, 14:16
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Это Биг-Мир, детка!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь