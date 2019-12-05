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17 лет строго режима: В РФ осудили еще одного крымского татарина

Комментариев: 3
Как и в большинстве других подобных случаев, дело имеет сугубо политический, а не уголовный характер.
Энвер Сейтосманов
Энвер Сейтосманов
Фейсбук Крымской солидарности

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова. Его обвиняют в организации ячейки исламской партии Хизб ут-Тахрир в Севастополе, признанной в РФ террористической организацией. Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения, сообщает общественное объединение “Крымская солидарность“.

По словам адвокатов, работающих с подобной категорией дел, в течение всего следствия не было представлено ни одного доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию. Крымских татар обвиняют и приговаривают к различным срокам только на основании того, что они посещали религиозные собрания, читали религиозную литературу и обсуждали социально-политические темы.

Напомним, Энвера Сейтосманов и его брата Эрнеста задержали в мае 2018 года с подозрением в участии в Хизб ут-Тахрир. Эрнеста освободили после допроса, а Энвера обвинили в участии в деятельности террористической организации, а позже обвинение было переквалифицировано на организацию террористической ячейки.

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Теги: Крым, Россия, крымские татары, суд
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Комментариев (4)
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Vasya_iz_Ivanovo    05.12.2019, 12:48
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Тебя посодють, а ты не будь террористом!
fkrfyfan    05.12.2019, 12:04
Оценка:  0
fkrfyfan
Это же не украина, на украине принято из террористов делать героев
Woodbrother    05.12.2019, 11:53
Оценка:  -2
Woodbrother
Кремлевские нацисты любят издеваться над людьми.
Graddfeydd    05.12.2019, 12:01
Оценка:  -2
Graddfeydd
Так это совковые скрепы у них - людоедская страна уже больше 100 лет (с Ильича, на "мощи" которого они до сих пор молятся).
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