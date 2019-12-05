Лукашенко: Беларусь не войдет в состав "братской России"

Россия и Беларусь не ведет переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил Лукашенко.

Союзное государство с РФ не означает вхождение в ее состав, заверил Лукашенко EPA/UPG

Беларусь не будет входить в состав России или любого другого государства, заявляет президент страны Александр Лукашенко, сообщает БелТА в четверг, 5 декабря.

“Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государ Читай также: Лукашенко увидел признаки нового передела планеты ства, даже братской России“, - сказал Лукашенко, выступая перед парламентариями шестого и седьмого созывов. ства, даже братской России“, - сказал Лукашенко, выступая перед парламентариями шестого и седьмого созывов.

Глава государства подчеркнул, что белорусы не собираются “сдавать независимость и суверенитет страны“.

Лукашенко также заявил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране. Президент также подчеркнул, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента.

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Кроме того, он рассказал, что работа над программой действий по углублению интеграции двух стран в рамках Союзного государства и пакетом “дорожных карт“, а также соглашениями по “чувствительным для обеих сторон вопросам“ находится в завершающей стадии.

В то же время Лукашенко акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

Как известно, Москва и Минск ведут согласование “дорожных карт“ по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства.

Напомним, ранее Лукашенко грубо отозвался о союзе с Россией. Кроме того, он назвал Калининградскую область России “нашей областью“.

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