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Лукашенко: Беларусь не войдет в состав "братской России"

Комментариев: 2
Россия и Беларусь не ведет переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил Лукашенко.
Союзное государство с РФ не означает вхождение в ее состав, заверил Лукашенко
Союзное государство с РФ не означает вхождение в ее состав, заверил Лукашенко
EPA/UPG

Беларусь не будет входить в состав России или любого другого государства, заявляет президент страны Александр Лукашенко, сообщает БелТА в четверг, 5 декабря.

“Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государ

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ства, даже братской России“, - сказал Лукашенко, выступая перед парламентариями шестого и седьмого созывов.

Глава государства подчеркнул, что белорусы не собираются “сдавать независимость и суверенитет страны“.

Лукашенко также заявил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране. Президент также подчеркнул, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента.

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Кроме того, он рассказал, что работа над программой действий по углублению интеграции двух стран в рамках Союзного государства и пакетом “дорожных карт“, а также соглашениями по “чувствительным для обеих сторон вопросам“ находится в завершающей стадии.

В то же время Лукашенко акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

Как известно, Москва и Минск ведут согласование “дорожных карт“ по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. 

Напомним, ранее Лукашенко грубо отозвался о союзе с Россией. Кроме того, он назвал Калининградскую область России “нашей областью“.

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Теги: Россия, Беларусь, Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Arthur_DD    05.12.2019, 12:06
Оценка:  +1
Arthur_DD
А не будут брать - отключим газ (с) Управдом.
Graddfeydd    05.12.2019, 12:42
Оценка:  +1
Graddfeydd
Ага, вы еще с Беларусью разосритесь - на вас и так уже все смотрят, как на чумной барак.
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