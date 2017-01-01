В Кремле увидели желание Зеленского дружить с РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с Россией и мира в своей стране. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, пишут росСМИ.
Очевидно, что нынешний (президент Украины – ред.) хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны с нашей стороной в том числе. Чтобы мир был, возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения, - заявил он.
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По мнению российского премьера, украинский президент сегодня вынужден противостоять “оголтелому национализму“ и “желанию перевернуть все с ног на голову в отношениях с РФ“.
Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались, - считает Медведев.
Напомним, Зеленский “поговорил“ со Скабеевой. Российская телеведущая сообщила, что позвонила президенту Украины. Он якобы кратко с ней поговорил, но отказался продолжить беседу.
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