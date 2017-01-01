В Австралии изъяли крупнейшую в истории партию наркотиков

В общей сложности было обнаружено почти 1,6 тонны метамфетамина и 37 кг героина. Задержаны три человека.

Полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков, стоимость которой по цена черного рынка превышает $800 млн. Об этом говорится в сообщении полиции, опубликованном на ее сайте в четверг, 5 декабря.

Операция была проведена в апреле в Мельбурне силами федеральной полиции и пограничной службы Австралии.

"Сотрудники австралийской погранслужбы обнаружили наркотики, спрятанные в партии акустических стереодинамиков, во время проверки груза в морском порту Мельбурна. В общей сложности было обнаружено 1,596 тонны метамфетамина и 37 кг героина на общую сумму 1,216 млрд австралийских долларов ($828,7 млн)", – говорится в сообщении.

В четверг по данному делу были арестованы двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет и 37-летняя женщина. Всем троим предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков.

Ожидается, что в четверг до конца дня они предстанут перед городским судом Мельбурна. Максимальным наказанием за инкриминируемые им преступления является пожизненное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что пенсионерам в Австралии по ошибке прислали 20 кг метамфетамина, который оценили в $20 млн.

Также сообщалось, что в Австралии водитель с наркотиками на $140 млн протаранил копов. Он перевозил в фургоне 273 кг метамфетамина.

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