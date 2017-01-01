В Париже забастовка: Временно закрыта Эйфелева башня

Также в Париже очень много театров были вынуждены отменить запланированные на вечер представления.

Эйфелева башня в Париже закрыта для посещений 5 декабря из-за забастовки профсоюзов Франции.

Об этом сообщается на странице башни в Twitter.

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“Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта. Доступ к моей эспланаде (открытой площадке) остается открытым и бесплатным“, - написали в блоге башни.

В свою очередь, Музей Лувра остается открытым, несмотря на забастовки, однако сегодня можно посетить не все экспозиции.

“Музей открыт сегодня. В связи с забастовками общественного транспорта в четверг, 5 декабря, некоторые выставочные залы будут закрыты. Посетители с забронированными билетами смогут посетить экспозиции Léonard“, - написали на странице музея в Twitter.

Напомним, во Франции началась национальная забастовка против пенсионной реформы - 5 декабря в стране заранее назвали “черным четвергом“.

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В Париже очень много театров были вынуждены отменить запланированные на вечер представления. Главные музеи столицы объявили о риске полного или частичного закрытия в связи с забастовкой. Дирекция Лувра не исключает, что музей откроется позже обычного. В музее Орсэ допускают закрытия всех экспозиций.

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