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В Египте разбился истребитель МиГ-29

Комментариев: 1
Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Пилот успел катапультироваться, но его судьба пока неизвестна.
В Египте разбился второй российский МиГ-29
В Египте разбился второй российский МиГ-29
Утро

В Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29 российского производства, сообщает газета Ведомости в четверг, 5 декабря.

"В четверг, 5 декабря, в Египте при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта в рамках коммерческого контракта от 2016 года", - сообщило издание.

По предварительной информации, пилот успел катапультироваться, но его судьба пока неизвестна. 

Причиной инцидента могли стать "либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя, либо неправильные действия пилота".

Это уже второе крушение самолета МиГ-29, которые с 2017 года поставляются Каиру по экспортному контракту с Россией.

Ранее МиГ-29К разбился в Индии. Самолет столкнулся при взлете со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя и падению.

Стоит отметить, что недавно в Польше возобновили эксплуатацию МиГ-29 после нескольких аварий.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Египет, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    05.12.2019, 16:22
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это из новых?
Woodbrother    05.12.2019, 16:44
Оценка:  +3
Woodbrother
Индия назвала новые партии МИГ-29 полным говном и запретила их полеты. Индийские специалисты заявили, что проблемы с электроникой и качеством механических систем устранить невозможно. Особенна печальна ситуация с движками.
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