Трамп торопит демократов с импичментом
Как сообщает CNN, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поручила подготовить официальное обвинение в адрес Трампа. Она поручила председателю судебной палаты Джерри Надлера приступить к импичменту.
"В Америке никто не стоит выше закона. Президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности. Сегодня я прошу нашего председателя приступить к импичменту", - сказала Пелоси.
Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.
Накануне на слушаниях в юридическом комитете Конгресса выступили четыре профессора, являющиеся экспертами по правовым вопросам. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании собранных данных.
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