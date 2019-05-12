Трамп торопит демократов с импичментом

В Белом доме также заявили, что отвергают обвинения демократов в адрес Трампа и ждут "справедливого суда" в Сенате.

Как сообщает CNN, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поручила подготовить официальное обвинение в адрес Трампа. Она поручила председателю судебной палаты Джерри Надлера приступить к импичменту.

"В Америке никто не стоит выше закона. Президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности. Сегодня я прошу нашего председателя приступить к импичменту", - сказала Пелоси.

Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.

Напомним, 3 декабря Комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа.

В документе утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства , чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал "беспрецедентную" кампанию, пытаясь помешать Конгрессу.

Накануне на слушаниях в юридическом комитете Конгресса выступили четыре профессора, являющиеся экспертами по правовым вопросам. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании собранных данных.