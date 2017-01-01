Число жертв взрыва дома в Польше возросло

В результате взрыва и обрушения дома в Щирке погибли восемь человек, среди которых четверо детей.

Жертвами обвала здания, вызванного взрывом газа, на польском горнолыжном курорте Щирк стали восемь человек. Об этом сообщает Польское радио.

По словам главы Силезского воеводства Ярослава Вечорека, жертвами взрыва и обрушения дома в Щирке стали восемь человек. Среди погибших четверо детей.

Отмечается, что причиной взрыва в здании мог стать случайно просверленный газопровод.

Ранее сообщалось о пятерых погибших в результате обрушения дома в Польше.

Напомним, сегодня в Польше из-за взрыва газа обрушился дом. Тогда спасатели обнаружили только два тела.

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