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Трамп зажег огни на главной рождественской елке

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Американский президент и первая леди США провели ежегодную церемонию зажжения рождественской ели.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в ежегодной национальной традиции зажжения рождественской ели в Вашингтоне. Она состоялась в южной части Президентского парка на Эллипсе.
 
Среди гостей были министр внутренних дел Дэвид Бернхардт, законодатели Марк Медоуз, Джим Джордан и Джон Рэтклифф.

 
Девятиметровое дерево украсили 50 000 светильников и 450 гигантскими белыми звездными украшениями. Служба национальных парков посадила ель в конце октября.
 
Предыдущее дерево, колорадская голубая ель из Вирджинии, было посажено в 2012 году, но в прошлом году оно было повреждено, когда человек попытался подняться на него.

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Теги: США, видео, елка, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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