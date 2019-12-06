Трамп зажег огни на главной рождественской елке
Американский президент и первая леди США провели ежегодную церемонию зажжения рождественской ели.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в ежегодной национальной традиции зажжения рождественской ели в Вашингтоне. Она состоялась в южной части Президентского парка на Эллипсе.
Среди гостей были министр внутренних дел Дэвид Бернхардт, законодатели Марк Медоуз, Джим Джордан и Джон Рэтклифф.
December 6, 2019
Девятиметровое дерево украсили 50 000 светильников и 450 гигантскими белыми звездными украшениями. Служба национальных парков посадила ель в конце октября.
Предыдущее дерево, колорадская голубая ель из Вирджинии, было посажено в 2012 году, но в прошлом году оно было повреждено, когда человек попытался подняться на него.
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