В Париже во время протестов задержали 90 человек
Во время начавшейся 5 декабря масштабной забастовки транспортников в Париже задержали 90 человек, сообщает местная полиция в Twitter.
"В ходе акции протеста полицейские и жандармы провели 11 490 проверок, по итогам которых 90 человек были задержаны", - говорится в сообщении.
По данным МВД, на демонстрацию вышли 806 тысяч человек. Всеобщая конфедерация труда оценила число участников в 1,5 млн человек.
#Manifestation A 19h30, les policiers et gendarmes avaient proc'ed'e `a:— Pr'efecture de Police (@prefpolice) December 5, 2019
11490 contr^oles pr'eventifs
90 interpellations pic.twitter.com/PJlNBvbItx
Участники забастовки выступают против задуманной правительством пенсионной реформы. К транспортникам присоединились энергетики, учителя и работники больниц.
Из-за акции протеста во Франции остановились поезда дальнего следования и пригородные, авиакомпании сокращают число рейсов.
Последняя волна протестов во Франции прошла в середине сентября. Врачи, медсестры и юристы высказали недовольство запланированной пенсионной реформой, которая, по их словам, удвоит налоги.
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