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В Париже во время протестов задержали 90 человек

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Во Франции более 800 тысяч человек вышли на уличные протесты против запланированной пенсионной реформы.
Забастовка против пенсионной реформы во Франции
Забастовка против пенсионной реформы во Франции


Во время начавшейся 5 декабря масштабной забастовки транспортников в Париже задержали 90 человек, сообщает местная полиция в Twitter.

"В ходе акции протеста полицейские и жандармы провели 11 490 проверок, по итогам которых 90 человек были задержаны", - говорится в сообщении.

По данным МВД, на демонстрацию вышли 806 тысяч человек. Всеобщая конфедерация труда оценила число участников в 1,5 млн человек.

Участники забастовки выступают против задуманной правительством пенсионной реформы. К транспортникам присоединились энергетики, учителя и работники больниц.

Из-за акции протеста во Франции остановились поезда дальнего следования и пригородные, авиакомпании сокращают число рейсов.

Последняя волна протестов во Франции прошла в середине сентября. Врачи, медсестры и юристы высказали недовольство запланированной пенсионной реформой, которая, по их словам, удвоит налоги.

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Теги: Франция, протесты, фото, Париж, задержание
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Источник: korrespondent.net

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