Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Байден поругался с избирателем из-за работы сына в Украине

Комментариев: 0
Байдена обвинили в том, что он "торговал доступом" к Обаме, в результате чего смог устроить сына работать в украинскую Burisma.
Бывший вице-президент США Джо Байден
Бывший вице-президент США Джо Байден

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден во время предвыборной встречи поругался с избирателем, который заявил, что политик "продавал доступ к лидеру Бараку Обаме" и устраивал своих детей на хорошие должности, в частности, нашел для сына Хантера "теплое местечко" в Украине.
 
Как передает телеканал  CNBC, 77-летний Байден в ответ назвал избирателя "чертовым лжецом" и "толстым", а также отметил, что тот "слишком стар", чтобы за него голосовать.
 
Байден также подчеркнул, что упомянутые обвинения против него "никто не доказал".

Напомним, бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.

Демократы обвинили Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского - якобы он попросил украинского коллегу инициировать разбирательство в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: скандал, Байден, Джо Байден, Байден в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь