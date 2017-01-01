В Иране 11 человек погибли при взрыве на свадьбе

Газовый баллон взорвался во время празднования свадьбы в провинции Курдистан на западе Ирана.



Не менее 11 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы на западе иранской провинции Курдистан, сообщает

Не менее 11 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы на западе иранской провинции Курдистан, сообщает Mehr

Инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез в четверг, 5 декабря. В результате взрыва газового баллона 11 человек погибли, еще 34 получили ранения.





В Польше из-за взрыва газа обрушился дом

Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Информации о состоянии их здоровья нет.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в кафе прогремел взрыв . В результате ЧП пострадали две женщины.

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