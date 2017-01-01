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В Иране 11 человек погибли при взрыве на свадьбе

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Газовый баллон взорвался во время празднования свадьбы в провинции Курдистан на западе Ирана.
В Иране прогремел взрыв
В Иране прогремел взрыв

Не менее 11 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы на западе иранской провинции Курдистан, сообщает Mehr.
 
Инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез в четверг, 5 декабря. В результате взрыва газового баллона 11 человек погибли, еще 34 получили ранения. 
 
Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Информации о состоянии их здоровья нет.

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Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в кафе прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали две женщины.

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Теги: Иран, свадьба, взрыв, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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