Ограбление магазина в США закончилось смертью четырех человек

Воры после неудачного ограбления ювелирного магазина пытались скрыться на угнанном авто, а его водителя взяли в заложники.

Четыре человека погибли в результате перестрелки, возникшей после ограбления ювелирного магазина и захвата заложника во Флориде. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает The Miami Herald.

Стрельба с угоном машины и захватом заложника произошла в городе Корал-Гейблс. Известно, что двое мужчин совершили неудачную попытку ограбить ювелирный магазин.

Однако, вскоре грабителям пришлось скрываться от полиции, поэтому они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки UPS. Также они взяли водителя в заложники.

Пытаясь сбежать, грабители открыли огонь в сторону полицейских, которые начали погоню за нападавшими. В результате перестрелки погибли заложник и мужчина, который стал свидетелем нападения. Также полицейские застрелили нападавших.

Ранее сообщалось, что американец инсценировал ограбление, чтобы сделать предложение девушке.

Перед этим пенсионер в США ограбил банк на одну тысячу долларов и попросил поймать себя.

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