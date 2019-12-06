СМИ назвали сроки соглашения об интеграции России и Беларуси

Соглашение об интеграции будет подписано уже в ближайшие выходные. Местные СМИ пишут, что люди опасаются такой интеграции и считают ее поглощением.

Названы сроки подписания соглашения об интеграции Беларуси с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин должны подписать соглашение по интеграции на встрече, запланированной на ближайшие выходные. Об этом сообщает белорусский ресурс tut.by в пятницу, 6 декабря.

Ресурс пишет о реакции белорусов. По их данным, для людей интеграция в том виде, в котором ее предлагает Беларуси Россия, - это поглощение.

"Белорусов пытаются убедить, что проект - жизнеспособный и полезный для страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав "братской России". Россия и Беларусь не ведет переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил Лукашенко.

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