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СМИ назвали сроки соглашения об интеграции России и Беларуси

Комментариев: 2
Соглашение об интеграции будет подписано уже в ближайшие выходные. Местные СМИ пишут, что люди опасаются такой интеграции и считают ее поглощением.
Названы сроки подписания соглашения об интеграции Беларуси с Россией
Названы сроки подписания соглашения об интеграции Беларуси с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин должны подписать соглашение по интеграции на встрече, запланированной на ближайшие выходные. Об этом сообщает белорусский ресурс tut.by в пятницу, 6 декабря.

Ресурс пишет о реакции белорусов. По их данным, для людей интеграция в том виде, в котором ее предлагает Беларуси Россия, - это поглощение.

"Белорусов пытаются убедить, что проект - жизнеспособный и полезный для страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав "братской России". Россия и Беларусь не ведет переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил Лукашенко.

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Теги: Россия, Беларусь, Путин, Лукашенко, объединение, Александр Лукашенко, Владимир Путин, интеграция, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    06.12.2019, 09:49
Оценка:  +7
Lyonya-Space
КГБист понемножку, планомерно засовывает свой штуцер в очко бацьки.
Ну-ну...
Кайдаш    06.12.2019, 09:44
Оценка:  +5
Кайдаш
Переяславская рада 1654 - наше время (((((
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