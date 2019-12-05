Подросток умер из-за слишком резкого движения головой

Семнадцатилетний англичанин потерял сознание на кухне собственного дома, готовя чай. Парень умер от инсульта.

В Англии здоровый подросток скончался из-за слишком резкого движения головой. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Житель английского города Дакинфилд 17-летний кадет Бен Литтлвуд имел отличное здоровье и ни на что не жаловался. Накануне парень остался со своей двухлетней сестрой пока мать ушла на работу.

Женщина заметила пропущенный звонок от сына и позвонила ему, но он не ответил. Англичанка заподозрила неладное и отпросилась с работы. Она обнаружила сына без сознания на полу кухни. Мальчик делал чай своей сестре, которая была на кухне.

Женщина вызвала скорую, но на протяжении четырех дней врачи не могли поставить диагноз. Оказалось, что у подростка случился инсульт. Он скончался спустя несколько дней.

Врачи предполагают, что мальчик слишком резко повернул голову и повредил артерию. Тромб из нее попал в мозг парня. Один из медиков отметил, что не встречал подобного случая за 12 лет практики.

Ранее сообщалось, что мальчик все каникулы играл на компьютере и умер. Также Корреспондент писал о том, что мужчину убило током во время игры на смартфоне.

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