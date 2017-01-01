Во Франции образовались 300-километровые пробки из-за забастовки

Президент Эмманюэль Макрон днем заявил о своем "спокойствие и решимости провести реформу" пенсионной системы.

Во Франции из-за протеста против пенсионной реформы нарушена работа общественного транспорта, в Париже и пригородах зафиксировано 347 километров пробок, сообщает в пятницу, 6 декабря, Le Figaro.

Парижское метро возобновило работу лишь частично, пригородные поезда на линии Версаль-Париж до сих пор не ходят, также закрыты большинство причалов на набережной реки Сена.

Накануне во Франции более 800 тысяч человек приняли участие в протестных манифестациях против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Сотни тысяч людей вышли на улицы в 50 городах страны, в том числе на главную манифестацию в Париже, где закрылись основные музеи и Эйфелева башня. Демонстрации состоялись в день общенациональной забастовки против пенсионной реформы.

Работники железной дороги проголосовали за продолжение забастовки до пятницы, тогда как профсоюзы парижского оператора автобусов и метро RATP заявили, что их акция продлится до понедельника.

На фоне масштабной протестной мобилизации президент Эмманюэль Макрон днем заявил о своем "спокойствие и решимости провести реформу" пенсионной системы. Ее окончательная "общая архитектура" будет объявлена на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами, сообщил Макрон. Официальный представитель правительства Сибет Ндиай отметила, что в этих переговорах еще "остается пространство для маневра" и уточнения реформы.

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