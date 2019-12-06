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РФ пытается исключить упоминания Крыма из резолюции ОБСЕ

Комментариев: 3
На проходящем сегодня министерском съезде ОБСЕ Россия добивается исключения Крыма из итоговой резолюции.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
Фейсбук Чубарова

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Делегация Российской Федерации в ОБСЕ добивается исключения любых упоминаний оккупированного Крыма из декларации министерской встречи, которая проходит 5-6 декабря в Братиславе. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Так, Чубаров разместил на своей странице обращение к участникам 26-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором говорится о намерении России убрать оккупированный Крым из текста документа.

В подготовленном проекте соответствующей декларации отражены результаты рассмотрения ситуации в Украине, в котором отмечается, что ОБСЕ и в дальнейшем следует уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя для этого все инструменты ОБСЕ. Однако делегация Российской Федерации настаивает на исключении из указанного документа ОБСЕ каких-либо упоминаний о Крыме, - говорится в обращении.

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Кроме того, в Меджлисе призвали ОБСЕ не поддаваться на шантаж и манипуляции со стороны России и все же включить вопрос Крыма в резолюцию по ситуации в Украине по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Напомним, Венгрия приравняла “проблему“ венгров в Украине к оккупации Крыма. Представитель венгерского МИДа заявил о “системном запугивании этнических меньшинств в Украине“ и поставил их в один ряд с аннексией Крыма.

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Теги: Россия, Крым, ОБСЕ, Чубаров, резолюция
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Комментариев (3)
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Via_dolorosa    06.12.2019, 13:07
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Хотят соскочить, типа вопрос крыма закрыт;
nelci    06.12.2019, 12:22
Оценка:  -2
nelci
Меджлис прав, почему в Крыму изучают татарский язык, а в Украине нет?
alex-zol    06.12.2019, 12:44
Оценка:  -2
alex-zol
ахах))) зачет))Даешь ВНО по татарскому языку и литературе)))))))))
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