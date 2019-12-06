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“Нормандский формат”: Кремль подтвердили тет-а-тет с Зеленским

Комментариев: 1
Путин проведет отдельную встречу с Зеленским.
Путин и Зеленский проведут личную встречу
Путин и Зеленский проведут личную встречу
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В Кремле подтвердили проведение отдельной встречи Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин решил провести отдельную встречу с Зеленским в Париже во время нормандского саммита 9 декабря. Также Песков анонсировал встречи в формате тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Темы этих отдельных встреч пока в Кремле не разглашают.

Напомним, у Путина рассказали, что могут подписать в Париже. По итогам саммита в нормандском формате может быть принят необязывающий документ, сообщил Дмитрий Песков.

 

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Теги: Путин, Зеленский, тет-а-тет, Париж, встреча
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Комментариев (1)
komis55    06.12.2019, 13:48
Оценка:  -2
komis55
Не время хмелеть . Время пить Бодро . ( Или быть непомню )
оз. Херта
Черта расчесать , бобров лесному делу обучить , лесников парковому .
Не кого непугать , особенно глистами . Лисички повбываю .
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