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Путин прокомментировал переговоры по транзиту газа

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Российский лидер выразил надежду, что участники переговоров смогут договориться и подчеркнул, что скорый запуск Северного потока - 2 не означает отказа России от транзита через Украину.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса Германии, сообщает в пятницу, 6 декабря, ТАСС.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, - сказал Путин. - Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин.

Он заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода Северный поток - 2 не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности.

"Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода Северный поток - 2, ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту", - сказал президент, подчеркнув, что это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах.

"Хочу подчеркнуть - это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что разговор о транзите газа напрямую связан с экономической целесообразность. "Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности", - подчеркнул президент России. Говоря об энергетическом сотрудничестве с Германией, Путин подчеркнул, что Россия обеспечивает ее потребности в энергоносителях более, чем на треть.

Напомним, Газпром направил Нафтогазу официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. Нафтогаз в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

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Теги: Путин, транзит, транзит газа, газовые переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    06.12.2019, 15:38
Оценка:  0
Lyonya-Space
И опять он не при чём... Ягнёнок...
Пусть компании 2-х стран договариваются...
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