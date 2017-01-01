Касым-Жомарт Токаев заявил, что украинский народ "достоин спокойной жизни", после того как отказался признать аннексией действия России в Крыму.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о симпатии к Украине во время своего визита в Германию. Об этом сообщает Tengrinews.kz в пятницу, 6 декабря.

Урегулирование конфликта на Донбассе должно происходить в нормандском формате, заявил Токаев и добавил, что Казахстан готов выступить посредником и предоставить площадку для решения проблемы.

"Наш первый президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана, но, конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины должна прежде всего решаться в нормандском формате. Мы знаем, что 9 декабря заседание нормандской четверки состоится в Париже. Мы желаем успехов, потому что с Украиной нас связывают узы дружбы, сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлром Ангелой Меркель.

"Мы с большой симпатией относимся к украинскому народу, считаем, что этот народ достоин спокойной благополучной жизни", - добавил он.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией. По его мнению, аннексия – слишком тяжелое слово для этого события.

В свою очередь МИД Украины объявил демарш Казахстану из-за заявления Токаева. Было заявлено, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.

После этого Киев вызвал посла Казахстана. Украина и Казахстан подтвердили твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, территориальной целостности и нерушимости границ, отметили в МИД.

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