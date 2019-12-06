В США на авиабазе произошла стрельба, есть жертвы

В результате инцидента погибли минимум три человека, включая стрелка. Военные закрыли авиабазу ВМС Pensacola.

В США произошла стрельба на авиационной базе ВМС Pensacola в штате Флорида. Погибли минимум три человека и еще трое ранены, сообщает местное издание Pensacola News Journal в пятницу, 6 декабря.

"Мы в курсе сообщений о возможном стрелке на авиационной базе ВМС Pensacola. Авиационная база ВМС Pensacola оцеплена", – говорится в сообщении ВМС в Twitter.

Позже военные сообщили, что "активный стрелок мертв", а также подтвердили смерть еще двух человека. При этом число раненых, которых доставили в местные больницы, не уточняется.

Накануне вертолет национальной гвардии США UH-60 Black Hawk потерпел крушение в Миннесоте. На его борту были три человека, все они погибли.

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