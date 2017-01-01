Девушка обожгла кожу и осталась лысой из-за краски

Австралийка получила химические ожоги третей степени. Ей вероятно понадобится пересадка кожи.

Девушка сожгла свои волосы и получила сильный химический ожог из-за дешевой краски для волос. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Жительница Австралии 20-летняя Эннализа Фокс решила осветлить свои каштановые волосы в домашних условиях. Для этого девушка купила дешевое средство и нанесла его на шевелюру.

Фокс призналась, что завернула обесцвеченные волосы в термопленку и пошла в магазин за краской. В этот момент кожа головы у девушки начала "гореть" и она быстро вернулась домой.

Вечером того же дня австралийка отправилась в больницу. Там ей диагностировали химический ожог третьей степени. Сама девушка жалуется, что, вероятно, ей придется перенести операцию по пересадке кожи на голове.

Фокс предупредила других женщин не экономить на подобных средствах и быть осторожнее.

Ранее сообщалось, что британка показала жуткие последствия липосакции. Также Корреспондент писал о том, что подросток умер из-за слишком резкого движения головой.

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