Совет Европы обеспокоен судебной реформой Зеленского

В Совете Европы также отметили, что несменяемость судей является ключевым элементом независимости судей.

Комитет министров Совета Европы провел анализ судебной реформы в Украине и выразил обеспокоенность возможными неблагоприятными и долговременными последствиями для Верховного Суда, сообщается в пятницу, 6 декабря, на сайте организации.

Заместители министров отметили, что "в период 2014-2018 годах украинская власть в тесном сотрудничестве с Советом Европы сделала значительные шаги в реформировании системы судейской дисциплины и профессиональной деятельности путем внесения изменений в Конституцию, законодательство, а также проведении практических и институциональных мероприятий".

"С беспокойством отметили, что изменения, недавно внесенные Законом № 193-IX (президентский закон о судебной реформы, - LB.ua), были приняты без достаточно широкой консультации с соответствующими судебными учреждениями и органами, без тщательного анализа последствий этого Закона, в частности о независимости и эффективности судебной власти", - говорится в сообщении.

"Выразили обеспокоенность возможными неблагоприятными и долговременными последствиями для Верховного Суда, как с точки зрения его независимости и эффективности, так и за его способности обеспечить равномерное применение закона нижестоящими судами", - говорится в документе.

Заместители министров также отметили, что несменяемость судей является ключевым элементом независимости судей.

"Выразили обеспокоенность по поводу того, что принятое законодательство может подорвать этот принцип на практике; призвали власти обеспечить условия для того, чтобы любой процесс отбора судей для реформированного Верховного Суда отвечал Конвенции, а также чтобы оценки судей в этом контексте проводилось на основе объективных критериев и достаточного обеспечения процессуальных гарантий", - говорится в сообщении.

Заместители министров призвали украинские власти "в полной мере воспользоваться опытом Венецианской комиссии и помощью Совета Европы в обеспечении соответствия вышеупомянутого законодательства и его применения на практике Конвенции с учетом практики Суда и соответствующих рекомендаций Совета Европы о независимости судей".

Они также предложили властям предоставить информацию о принятых или планируемых мероприятиях, чтобы любые новые законодательные меры, связанные с судебной реформой, сопровождались достаточными гарантиями.

Заместители министров Комитета министров Совета Европы решили возобновить рассмотрение этого дела на своем заседании, которое состоится в июне 2020 года.