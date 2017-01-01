МИД РФ ответил США на санкции в киберсфере

В Москве обещают ответить на ограничительные меры Вашингтона, введенные накануне в киберсфере.

Новые санкции США являются политизированными и не останутся без ответа, заявляют в МИД России в пятницу, 6 декабря.

Накануне Минфин США объявил о введении санкций против 17 человек, включая граждан России и Украины, а также в отношении семи российских компаний. Санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.

"Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Насколько нам известно, таких обращений не поступало", - отметили в МИД РФ.

Там напомнили, что именно США в 2014 году прекратили деятельность совместной рабочей группы по кибербезопасности.

"Россию постоянно через СМИ обвиняют в неких "кибервзломах", в том числе во время американских президентских выборов, но предъявить настоящим экспертам доказательства этого не хотят", - говорится в сообщении.

В МИД РФ считают, что цель инициаторов санкций - не борьба с преступностью, а очередная "пропагандистская атака против России".

Ранее сообщалось, что сенатский комитет по международным отношениям Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по законопроекту, предусматривающему введение санкций против России за вмешательство Кремля в американские выборы и агрессию против Украины.

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