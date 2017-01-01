В Британии обнародовали план Джонсона по Brexit

Документ якобы предусматривает введение после Brexit таможенного досмотра на границе между основной частью Великобритании и Северной Ирландией.

Джонсон неоднократно говорил, что между островом Ирландия и Британией не будет никакой границы

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обнародовал "секретный" план по Brexit правительства Бориса Джонсона, обвинив консерваторов во лжи. Об этом сообщает BBC.

"Джереми Корбин заявил, что секретный документ, полученный лейбористами, показывает, что Борис Джонсон неправильно представляет обществу свое соглашение относительно Brexit и разрушительное влияние, которое будет иметь это соглашение на Северную Ирландию", - говорится в сообщении.

Корбин назвал этот документ "весомым доказательством", что Северная Ирландия будет "символически отделена" от остальной Великобритании после Brexit, путем введения таможенных проверок.

Джонсон неоднократно говорил, что между островом Ирландия и Британией не будет никакой границы.

Секретный документ предусматривает введение таможенного контроля на границе между основной частью Великобритании и Северной Ирландией, что де-факто означает появление полноценной границы в пределах одного государства.

Корбин заявил, что это недопустимо для интересов государства, а кроме того, будет иметь негативное влияние на экономику Великобритании.

Джонсон уже опроверг "слив" лейбористов, назвав слова Корбина "бредом".

Напомним, 28 октября британский премьер Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе.

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